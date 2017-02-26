貴族探偵（ドラマ）
『貴族探偵（ドラマ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年6月7日
2017年5月30日
2017年5月22日
2017年5月15日
2017年5月9日
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月9「貴族探偵」の幽霊騒動 フジテレビ広報担当者が取材に回答
SNS上では、主人公の背後に子どもらしき人影が映ったと話題になっている
J-CASTニュース
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月9「貴族探偵」4話の「心霊現象」がネットで話題 少年らしき人影が映る
事件解決後、立ち去る貴族探偵・相葉雅紀の後方に少年らしき人影が見える
スポニチアネックス
2017年5月8日
2017年5月6日
2017年4月30日
2017年4月18日
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嵐の相葉雅紀主演ドラマ「貴族探偵」出番少なくファンから心配の声も
相葉の登場は冒頭から15分以上経過してからで、出演シーンも20分程度
J-CASTニュース
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ドラマ「貴族探偵」初回は11.8％の2桁発進 月9復活のノロシを上げる
初回の2桁スタートは3クールぶりで「月9」復活のノロシを上げた
スポニチアネックス
2017年4月2日
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相葉雅紀主演「貴族探偵」 成功のカギを握るのは中山美穂か
「最も気になるのはメイド役の中山美穂では」とドラマ関係者
東スポWEB
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豪華な「貴族探偵」出演者たち ギャラ総額は2000万円以上か
1回の主要どころの総額だけで1000万円を超えるとみられるという
日刊ゲンダイDIGITAL