森尾 由美は、日本の女優、声優、タレントである。1966年6月8日。デビュー時のキャッチコピーは「レモンチックな17歳」
エンディングで3人は「31年間本当にありがとうございました」と感謝
スポニチアネックス
自身がゴルフをやめた理由は、夫とゴルフに行ってケンカになったからだそう
スポーツ報知
スタッフに「これは喋っちゃダメ」と言われたことは一切ないという
文春オンライン
2人の娘、孫との3世代ショットに、ファンから絶賛の声が上がっている
ABEMA TIMES
次女と2人で夜道を歩いていたところ、道端の側溝に転落したという
貯めた500円玉を「PASMO」などのICカードに入れるというもの
水泳番組では、前年にデビューした「花の82年組」がビーチで歌唱
東スポWEB
調べてもらうと誤表示ではなく、2カ月前の駐車券を誤って入れたと判明
ファンからは「家族全員、美人さん」などの声が上がっている
20歳ごろ、「引退」の2文字がよぎったがバラエティー番組に抜擢
自身は産後1カ月で仕事復帰し、娘に言葉がきつくなったこともあると告白
デイリースポーツ
「赤ちゃんカフェ」を訪れたとし、優しい笑顔で孫と見つめ合う写真を披露