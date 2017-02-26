飯田祐馬
飯田祐馬は、ロックバンドKANA-BOONのベーシスト。1990年6月27日生まれ、大阪府出身。
2022年2月21日
2019年11月12日
2019年6月22日
2019年6月19日
-
飯田祐馬が活動を休止 KANA-BOONの谷口鮪「やり取りがプレッシャーに」
メンバー間のやり取りが、飯田のプレッシャーになっていたと知ったと谷口
デイリースポーツ
-
KANA-BOONの飯田祐馬が音楽活動を一時休止 治療に専念するため
医療機関を受診したところ、精神的な病気だということが分かったそう
オリコンニュース
2019年6月18日
2019年6月17日
-
行方不明になっていたKANA-BOON飯田祐馬 マネージャーが現状を明かす
所属事務所マネージャーは、本人とはまだ直接話していない状況だと話す
文春オンライン
-
KANA-BOON飯田祐馬の行方不明騒動 レコード会社の社員も焦らず「違和感」
騒動の最中でも、所属レコード会社の社員には焦った様子はなかったという
FRIDAYデジタル
-
千眼美子がインスタを更新 関係が臆測されるも飯田祐馬には触れず
ネットでは、不倫関係があった失踪中の飯田祐馬と関係があるのではとの声も
日刊スポーツ
-
飯田祐馬の帰宅にKANA-BOONメンバーが心境つづる「無事でよかった」
これを受け、メンバーの谷口鮪はSNSで「無事でよかった」と、胸中を吐露
ABEMA TIMES
-
KANA-BOON飯田祐馬帰る 公式HPで謝罪も失踪の理由巡り困惑続く
公式ホームページでは謝罪の文言とともに飯田の様子が綴られている
デイリースポーツ
2019年6月16日
-
音信不通となっていた「KANA-BOON」飯田の無事を確認 メンバーも安堵
ボーカル、ギターの谷口鮪はTwitterで「無事でよかった」と心境を告白
スポニチアネックス
-
音信不通となっていた「KANA-BOON」飯田祐馬 無事が確認される
無事が確認されたことが16日、バンドの公式サイトで発表された
スポニチアネックス
2019年6月15日
2019年6月14日
-
KANA-BOON飯田祐馬が音信不通に メンバーが胸中「無事を祈るばかり」
メンバーは14日の公式サイトで、「心の整理がついていない」と胸中を吐露
オリコンニュース
-
千眼美子のツイートが話題、KANA-BOON飯田祐馬の元不倫相手のため
飯田の元不倫相手である千眼美子は8日、意味深なツイートをしていた
スポーツ報知