飯田祐馬

飯田祐馬は、ロックバンドKANA-BOONのベーシスト。1990年6月27日生まれ、大阪府出身。

2022年2月21日

2019年11月12日

2019年6月22日

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2017年3月3日

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