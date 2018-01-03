バイプレイヤーズ（ドラマ）
『バイプレイヤーズ（ドラマ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年3月17日
2018年4月14日
2018年3月8日
2018年3月7日
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「バイプレイヤーズ」最終回 共演者が大杉漣さんに感謝の絶叫
エンドロールの後は濃密な時間を共有した共演者らが波打ち際にたたずむ映像
スポニチアネックス
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大杉漣さんの遺作「バイプレイヤーズ」 最終回で仲間らの思い出語る場面
大杉さんがスタッフや共演者にむけて書き残した直筆手紙を読み上げる場面も
デイリースポーツ
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大杉漣さんの遺作「バイプレイヤーズ」内容を大幅に変更し今夜最終回
2月21日に急死した大杉漣さんが生前最後の撮影となった作品
スポーツ報知
2018年3月3日
2018年2月23日
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大杉漣さん出演 「バイプレイヤーズ」残り2回の放送継続を正式決定
メールや電話などで「続けてもらいたい」との要望が相次いだという
スポニチアネックス
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大杉漣さんの代わりを探す議論は「ありえない」テレ東社長が語る
大杉漣さんの演技を絶賛し、代役を起用すれば作品を変える必要があると言及
デイリースポーツ
2018年2月22日
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テレ東の小孫茂社長 大杉漣さん出演の「バイプレイヤーズ」継続を指示
放送が残っていた同作品の第4話、第5話を継続するよう編成に指示したという
デイリースポーツ
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大杉漣さん長男 テレ東の共演仲間に感謝「みなさんのことが大好きでした」
漣さんを病院へ連れて行き、最期を看取った松重豊らテレ東の共演仲間に感謝
デイリースポーツ
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大杉漣さんの訃報に笠井信輔アナ「バイプレイヤーズそのもの、最終回」
共演者らが看取ったのはバイプレイヤーズそのもので最終回のようだと述べた
スポーツ報知
2018年2月21日
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大杉漣さんが急性心不全のため死去 20日に不調を訴え搬送されていた
大杉さんはテレビ東京系ドラマに出演中で、20日もドラマの収録していた
デイリースポーツ
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大杉漣さん 共演者、家族、関係者に見守られながら最期を迎える
ドラマ撮影後に腹痛を訴え、関係者らに付き添われて病院へ向かったという
オリコンニュース
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大杉漣さんが急死「バイプレイヤーズ」の共演者が追悼コメント
ドラマ「バイプレイヤーズ」の共演者は追悼コメントを発表
オリコンニュース