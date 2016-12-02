ブラジルのサッカーチーム搭乗の旅客機が墜落
『ブラジルのサッカーチーム搭乗の旅客機が墜落』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年11月1日
2017年7月24日
2017年2月10日
2017年1月25日
2017年1月19日
2017年1月4日
2016年12月25日
2016年12月23日
2016年12月17日
2016年12月9日
2016年12月7日
2016年12月5日
2016年12月4日
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オランダで異例の裁定 シャペコエンセのためにユニ脱いだ選手を見逃す
ゴール後に選手がユニフォームを脱いだが、イエローカードが出されなかった
Qoly
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シャペコエンセ生存選手ら6人の容態 DFのルシェウは自発呼吸を開始
シャペコエンセのルシェウは自発呼吸を開始し、会話ができているという
Qoly
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シャペコエンセ本拠地で選手らの合同葬儀 ファンが突然の別れ惜しむ
シャペコエンセの本拠地で選手らの合同葬儀が3日、営まれた
日テレNEWS NNN
2016年12月3日
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コロンビア墜落事故 元福岡のモイゼス 「仲間はパイロットに殺された」
怪我のために帯同メンバーに入っておらず事故を免れ、インタビューに応じた
Qoly
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シャペコエンセの生存選手らが回復へ GKやDFの容体が明らかに
DFネトについては、驚異的な回復を見せていると英紙が伝えている
SOCCER KING
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シャペコエンセと対戦予定だったAミネイロが最終節棄権 すでに5位以内決定
全国選手権最終節で対戦予定だったAミネイロが、試合を棄権すると発表した
スポーツ報知