神宮外苑のイベント会場で火災
『神宮外苑のイベント会場で火災』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年12月19日
2016年12月16日
2016年11月19日
2016年11月9日
2016年11月8日
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明治神宮外苑の火災 当日に初めて白熱球を作品内部で使用
学生らが当日に、初めて白熱球を作品内部で使用していたことが分かった
読売新聞オンライン
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宮根誠司氏 神宮外苑の火災めぐり主催者側を厳しく批判
「ひとつひとつの（安全面の）確認は困難だった」という主催者の説明を指摘
トピックニュース
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神宮外苑の火災 オブジェ制作の学生「暗くなったので白熱電球を点灯」
オブジェを制作した学生は「暗くなったので白熱電球を点灯」と話したそう
日テレNEWS NNN
2016年11月7日
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神宮外苑の火災 イベント側の謝罪文に批判相次ぐ「被害者を冒涜している」
「前略」「平素よりお世話になっております」といった文章が使われた謝罪文
トピックニュース
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神宮外苑のイベント会場で火災 ライトの熱から木材が発火か
展示物は、ライトが点灯して子供が入って遊んだりできるものだったという
日テレNEWS NNN
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明治神宮外苑のオブジェ、中に複数の子供 泣き崩れた死亡5歳児の父
目撃者によると出火当時、オブジェでは複数の子供が遊んでいたそう
スポニチアネックス
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明治神宮外苑のイベントで火災 日本工業大学が謝罪「慚愧の念に堪えない」
日本工業大学が会見し、「本当に慚愧の念に堪えません」と謝罪した
日テレNEWS NNN