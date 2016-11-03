華原朋美の休養報道
歌手の華原朋美が、体調不良で休養する可能性があることが分かった。
2023年11月7日
2016年12月12日
2016年12月5日
2016年12月2日
2016年11月20日
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華原朋美は「頭おかしかった」 ココリコ遠藤章造が過去の行動を暴露
結婚していた際、千秋の誕生日に華原は驚くほど巨大な花を贈ってきたという
トピックニュース
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華原朋美の不安定な様子 カラテカ入江慎也と武田修宏が明かす
武田と入江、華原は音楽番組「音ボケPOPS」のレギュラーとして共演
ナリナリドットコム
2016年11月13日
2016年11月7日
2016年11月5日
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華原朋美、「急性ストレス反応」で活動休止 万全の体調での復帰目指す
「急性ストレス反応」で、1カ月の休養が必要との診断を受けたという
スポーツ報知
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華原朋美の体調不良に憶測 兄妹間で起きたトラブルが原因？
兄妹間で起きた何らかのトラブルをにおわせるツイッターを投稿していた華原
東スポWEB
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華原朋美 睡眠薬の大量摂取に手を出す寸前の状態だった？
交際相手との結婚が、思い通りに進まないことに悩みを深めていたという
スポニチアネックス