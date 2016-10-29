日本ハム日本一
『日本ハム日本一』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年11月20日
2016年11月1日
2016年10月31日
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広島カープファンから批判 加藤紗里がTwitterで反論
「紗里のせいでハムに負けた」というコメントがブログに書かれているそう
スポーツ報知
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日本ハム日本一から一夜 斎藤佑樹が吐き出した来季への思い
「V旅行は全員参加なんですか？ 断ることはできるんですか？」と逆取材
スポーツ報知
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日本ハムVの生中継 視聴率が札幌＆広島で50％を超え「ラッキー」
日本ハムの日本一を生中継でき、「ラッキーだった」とコメントした
デイリースポーツ
2016年10月30日
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加藤紗里に広島カープファンが怒り 「あなたのせいで負けた」
29日夜から「あなたのせいでカープ負けたよ」などの怒りのコメントが続出
デイリースポーツ
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大谷翔平の移籍にMLB球団も注目 米メディア「世界最高の投手」と断言
米メディアは「世界最高の投手」と断言し、ファンも容易に受け入れると予想
フルカウント
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広島ジャクソンを「壊した」 日本ハム西川遥輝のリードオフマンの働き
8回の攻防について「ジャクソンを『壊した』のは西川でしたね」とコメント
フルカウント
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武田勝の「俺のために優勝しろ」は思いつき 反響の大きさに自身も驚き
「俺のために優勝しろ」というフレーズは、円陣で披露した思いつきのネタ
スポニチアネックス
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大谷翔平が日本一を振り返る「メジャーでなく日ハム入って良かった」
「あのとき日本ハムに入れていただいて、本当によかった」と振り返った大谷
デイリースポーツ
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大谷翔平が17年シーズンオフにもメジャー移籍か 異例の早期挑戦
プロ野球史上類を見ない活躍を見せたことで球団も容認するとみられるという
スポニチアネックス
2016年10月29日
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バースが日本ハムの日本一に大きく貢献 中継ぎで3勝は歴史的快挙
今シリーズは5試合に登板しているが、中継ぎでの3勝は歴史的快挙と筆者
BASEBALL KING
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レアード「天国の祖父が打たせてくれた」 シリーズMVPを獲得
今シリーズ3本塁打を放ったレアードが日本シリーズMVPに選出
スポニチアネックス
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栗山英樹監督「野球の難しさばかりが残った」 黒田博樹にも感謝
栗山英樹監督は2度目の日本シリーズで初制覇となったが涙はない
デイリースポーツ
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日本ハムの栗山英樹監督、悲願の日本一 8度宙に舞い選手を称える
就任5年目にして初の日本一に輝いた栗山英樹監督は8度宙を舞った
スポニチアネックス
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日本ハムが10年ぶり3度目の日本一 レアード満塁弾でとどめ
同点の8回に中田翔の押し出し四球、レアードの満塁本塁打等で6点を勝ち越し
スポニチアネックス