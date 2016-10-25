将棋・三浦九段の不正騒動
将棋のタイトル戦「竜王戦」の挑戦者になった三浦弘行九段が、対局中にスマートフォンを使って将棋ソフトを不正利用していた疑いが出た騒動。三浦九段は竜王戦を含め2016年内の公式戦出場停止処分に。2016年12月26日、第三者委員会が疑惑について処分の根拠とされていた電子機器を使用した形跡、離席の事実ともになく、一致率は根拠となり得ず、不正行為に及んでいた証拠はないと発表。
2017年4月14日
2017年2月28日
-
三浦弘行九段が不正の黒幕と名指しした人物 心境を明かす
騒動の黒幕として観戦記者の小暮克洋氏を挙げ「許せない」とコメント
NEWSポストセブン
-
三浦弘行九段の不正騒動の責任 臨時棋士総会で3人の理事解任を決定
コンピューターソフト不正使用騒動による三浦弘行九段への対応責任のため
スポーツ報知
2017年2月14日
2017年2月6日
2017年1月31日
2017年1月18日
2017年1月5日
2017年1月3日
2016年12月28日
2016年12月27日
-
三浦弘行九段に「不正行為の証拠なし」の調査結果 「元に戻してほしい」
処分で出場できなかった対局もあり、「元の状態に戻してほしい」とコメント
スポーツ報知
-
三浦弘行九段の不正疑惑は「シロ」 調査結果で苦境に立たされる人
将棋ソフト使用疑惑が浮上していたが、第三者委員会は「シロ」との結果
東スポWEB