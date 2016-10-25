将棋・三浦九段の不正騒動

将棋のタイトル戦「竜王戦」の挑戦者になった三浦弘行九段が、対局中にスマートフォンを使って将棋ソフトを不正利用していた疑いが出た騒動。三浦九段は竜王戦を含め2016年内の公式戦出場停止処分に。2016年12月26日、第三者委員会が疑惑について処分の根拠とされていた電子機器を使用した形跡、離席の事実ともになく、一致率は根拠となり得ず、不正行為に及んでいた証拠はないと発表。