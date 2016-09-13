民進党の新代表に蓮舫氏
『民進党の新代表に蓮舫氏』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年10月14日
2016年10月8日
2016年9月29日
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蓮舫氏のファッションを評論家が痛烈批判「面白みも何もない」
評論家は「彼女のファッションは無表情」「ユニフォームです」と指摘
デイリー新潮
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民進党の若手から悲観論 「1月解散なら壊滅的な敗北になる」
評論家は「蓮舫氏の二重国籍問題を追及し解散の地ならしをしてくる」と指摘
NEWSポストセブン
2016年9月20日
2016年9月19日
2016年9月18日
2016年9月17日
2016年9月16日
2016年9月15日
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蓮舫新代表 国会議員と公認内定者の投票では他候補と拮抗も
どの投票でも過半数を得たが、国会議員と公認内定者の票では他候補と拮抗
J-CASTニュース
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蓮舫氏が民進党代表選で圧勝 次点の前原誠司氏にダブルスコア
前原誠司氏、玉木雄一郎氏が立候補し、次点の前原氏に余裕のダブルスコア
スポーツ報知
2016年9月13日
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田原総一朗氏が民進党代表選の3候補者に激怒 仲良しぶりに「だらしない」
候補者同士が仲が良いこともあり、内容に新鮮さが感じられなかったという
東スポWEB
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蓮舫氏がバイキングで国籍騒動に言及「手続きが終わったら問題は終わり」
台湾籍が残っていることを確認し、籍を抜く作業をしていると明らかにした
スポニチアネックス
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民進党の代表選に立候補 玉木雄一郎氏の「キャラ作り」に白い目か
玉木氏は街頭演説や集会で涙を流すなど、「号泣キャラ」になっていると筆者
東スポWEB
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蓮舫氏に突然すり寄り 玉木陣営から「ユダ」と呼ばれる柿沢未途氏
柿沢氏は玉木雄一郎氏擁立の先頭に立っていたが、蓮舫氏側に寝返ったという
デイリー新潮