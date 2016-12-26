長友佑都と平愛梨が結婚
『長友佑都と平愛梨が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年1月12日
2017年12月20日
2017年6月24日
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小池都知事 長友佑都と平愛梨の披露宴で祝辞「待機児童問題は安心して…」
平の弟、慶翔氏が都議選に「都民ファーストの会」から出馬している縁で出席
スポーツ報知
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長友佑都と平愛梨が挙式 南原清隆や香川真司ら芸能人と選手が大勢出席
南原清隆、ビビる大木、香川真司、吉田麻也、内田篤人らが参列
オリコンニュース
2017年4月15日
2017年3月10日
2017年2月13日
2017年2月4日
2017年1月30日
2017年1月29日
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長友佑都が平愛梨との入籍をブログで報告「2人支え合って歩んでいきたい」
「2人支え合って歩んでいきたいと思います」とコメント
SOCCER KING
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平愛梨が長友佑都との入籍を報告「家族になれた喜び」
「名前が変わることへのドキドキ。受理されてからの感動」と投稿
スポニチアネックス
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インテル長友佑都が4試合ぶりのフル出場 入籍日むかえ喜び語る
長友佑都はラツィオ戦以来、リーグ戦4試合ぶりに左サイドバックでフル出場
スポニチアネックス
2017年1月27日
2017年1月18日
2016年12月30日
2016年12月28日
2016年12月27日
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テレ朝・弘中綾香アナ 長友佑都と平愛梨の結婚会見に「嘘っぽい」
プロポーズされるとは思わなかったという平に、テレ朝の弘中綾香アナが言及
ABEMA TIMES
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長友佑都が想定外の質問続出に苦笑い 芸能リポーターらが集結
好きな手料理やクリスマスの過ごし方など質問攻めに遭い、悪戦苦闘
スポーツ報知