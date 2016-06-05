北海道の不明男児保護

北海道七飯町の林道で5月28日、7歳男児が置き去りにされて行方不明となった。6月3日朝、男児は鹿部町の陸上自衛隊演習場内で保護された。

2016年8月18日

2016年6月7日

2016年6月6日

2016年6月5日