北海道の不明男児保護
北海道七飯町の林道で5月28日、7歳男児が置き去りにされて行方不明となった。6月3日朝、男児は鹿部町の陸上自衛隊演習場内で保護された。
2016年8月18日
2016年6月7日
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太田光が七飯町置き去り男子めぐるマスコミのミスリードを指摘
マスコミが父親に疑いをかけたことに「ちょっと、怖いなと思った」という
トピックニュース
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男児置き去り事件 欧米では「捨てた」と報道された理由
欧米で子供の放置はしつけではなく「罰として」「捨てられた」と報じられた
まぐまぐニュース
2016年6月6日
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置き去りは「心理的虐待」、男児の両親を児童相談所に通告 ネット上で賛否
警察は心理的虐待の疑いがあるとして、両親を児童相談所に通告した
J-CASTニュース
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男児置き去り ナイツの塙宣之も、同様の経験あったと語る
「ここから歩いて帰りなさい！」と車外に降ろされてしまったという
Techinsight
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保護された男児 「日本で一番有名人じゃない？」という質問に「うれしい」
「日本で一番有名人じゃないの？」との質問に「うれしい」と応じたそう
デイリースポーツ
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尾木直樹氏のブログへの批判 2日で100万件を超えたと本人明かす
尾木氏はブログで、男児を置き去りにした親を批判したが発見されて喜んだ
デイリースポーツ
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茂木健一郎氏 尾木直樹氏への批判に持論を展開
茂木氏は「子どもを尊重しようとおっしゃっているのだと思います」と綴った
スポニチアネックス
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土田晃之 7歳男児不明事件で父を取材したマスコミを批判
7歳男児不明事件で、父親を取り囲んだインタビューを問題視した土田
トピックニュース
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尾木直樹氏 男児不明事件への発言を「つまみ食い」されたと主張
いくつかのブログから「つまみ食いされた」と、真意が曲げられたことを強調
東スポWEB
2016年6月5日
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尾木直樹氏が男児不明事件で謝罪 過去にも「行きすぎた発言」で謝罪
「完全に行き過ぎ、失礼でした。これは率直にお詫びいたします！」と謝罪
デイリースポーツ
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男児置き去り 海外ネットの反応「スタジオ・ジブリの冒頭みたい」
海外掲示板では「スタジオ・ジブリの作品の冒頭みたい」といった声があった
らばQ
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北海道の男児置き去り 両親を虐待の疑いで児相に通告
道警は心理的虐待の疑いがあるとして、男児の両親を児童相談所に通告
日テレNEWS NNN
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「自分も置き去りにされた」とネットで相次ぐ告白 表面化してないだけか
ネットでは北海道の事件以降「置き去りにされた経験がある」との声が続出
J-CASTニュース
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尾木直樹氏が置き去り騒動について謝罪 15年にも「誤認発言」していた
尾木氏は15年にも五輪エンブレムをめぐる騒動で「誤認発言」をした
J-CASTニュース
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尾木直樹氏 7歳男児置き去り騒動での父親を疑ったことを謝罪
父親に「疑念を抱いたことは完全に行き過ぎ、失礼でした」と謝罪
スポニチアネックス
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ダウンタウン松本人志が保護された男児の父の嘘に言及
松本は「人に迷惑をかけない」「ずるいことをしない」がしつけの基準だそう
トピックニュース
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小籔千豊 7歳男児置き去りの家族に「ギクシャクする」と予測
一家の今後を、お互いに過剰に気を使い合い「ギクシャクする」と予測
トピックニュース