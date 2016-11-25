渡辺裕太は有限会社オンリーユー所属の俳優、タレント。東京都出身。1989年3月28日生まれ。
「皆さんご存じ、テレビのまんまですよ。本当に裏表のない」と松岡
スポニチアネックス
うまくいってないときに、マネージャーへのメールを夫に「誤爆」したという
日テレTOPICS
「お父さんのね、近くにまだいてほしい」という思いがあると告白
ナリナリドットコム
25日のドイツ戦では空席が目立ち、試合直後には監督や選手から疑問の声が
スポーツ報知
反感を持つ人もいるが、フリーとしての前途は明るいと女子アナウォッチャー
FRIDAYデジタル
「本当に仲がいい」「憧れというか、マネをしている」とコメント
デイリースポーツ
渡辺裕太もメディア対応し、家族葬にて葬儀・告別式を執り行ったと報告
オリコンニュース
金曜日のメインMCを務める番組に、自ら志願し出演したことを報告
生中継のコーナーで、渡辺裕太と果物の生産者の敬称を取り違え
J-CASTニュース
「渡辺さんは福田さんをよく飲みに誘って口説いているみたい」とNHK関係者
週刊女性PRIME
「大事にしているのは母親からもらった言葉」という裕太の告白
トピックニュース
渡辺を溺愛するあまり、「会いたいから」と同じ事務所に移籍したという
「芸能界に復帰するという話になれば、ぼくは応援しません」とキッパリ
NEWSポストセブン