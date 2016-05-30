北朝鮮レストラン従業員の集団脱北

2016年4月、中国の北朝鮮レストランから北朝鮮出身の従業員が集団脱北した事件。

2018年7月19日

2018年7月11日

2018年1月17日

2017年8月28日

2017年7月18日

2017年7月9日

2017年6月10日

2017年4月2日

2016年7月30日

2016年7月11日

2016年6月26日

2016年6月4日

2016年5月30日