2016年4月、中国の北朝鮮レストランから北朝鮮出身の従業員が集団脱北した事件。
韓国政府が従業員に対し旅券の発給を制限していることが判明
デイリーNKジャパン
うち2人は4日、ソウルで国連の北朝鮮人権状況特別報告者と面談した
中央日報
韓国当局者は16日、「送還はできない。政府の立場は明確だ」と述べた
拉致組の現在の狙いは集団脱北した北朝鮮レストランの従業員たちだという
文在寅政権を「対話実現」と「脱北者保護」の間で板挟みする狙いがあるそう
旅行会社が中国企業と合弁で美女接待つきの中国ツアーを計画中とのこと
当局は7日、南北離散家族の再会事業再開に美女たちの送還を条件として提示
韓国メディアで、女性らは全員が特例で大学に入学したなどと報じられた
金正恩氏の指示で秘密警察の要員が公開処刑されたと韓国メディアが報道した
「北朝鮮レストラン従業員13人集団脱北事件」をめぐり、「殺人魔女」と強調
ハンギョレ新聞は、自発的な脱北という話だけを繰り返していると政府を非難
Record China
レストランの商売が立ち行かなくなれば北朝鮮への経済的打撃は大きいと筆者
脱北者の中に、国民的歌手チェ・サムスクの娘が含まれているという