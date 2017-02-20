小金井市の女子大生刺傷事件
『小金井市の女子大生刺傷事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年7月10日
2017年4月4日
2017年3月7日
2017年3月5日
2017年3月1日
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小金井刺傷事件 山本寛氏が被害者の「脇の甘さ」を指摘
「女子大生に落ち度がなかったかと言えば、ちょっと異論がある」と指摘
トピックニュース
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堀江貴文氏 小金井刺傷の被告への厳罰化求める流れに警鐘
厳罰化議論は分けて考えるべきで量刑について軽く発言すべきではないと主張
トピックニュース
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小金井刺傷事件で男に懲役14年6カ月の判決 被害者が心境を吐露
「自分の口から話さないと後悔すると思った」と法廷で意見陳述した被害者
日テレNEWS NNN
2017年2月28日
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小金井女子大生刺傷 判決に被害者「17年でも短いと思っていたのに」
裁判長は「殺人未遂事件の中では、最も重い部類に属する」とコメントした
スポーツ報知
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小金井刺傷 被告の最終陳述「起訴事実のうち事実と異なる部分」
被告は最終陳述で「起訴事実のうち、事実と異なる部分があります」と語った
弁護士ドットコム
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小金井刺傷事件 被告に懲役14年6カ月の判決下る
殺人未遂などに問われた被告に対し、懲役14年6カ月の判決が言い渡された
livedoor
2017年2月27日
2017年2月26日
2017年2月25日
2017年2月23日
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梅沢富美男「殺してやれよ」 小金井刺傷事件の被告に激怒
番組では、被告が被害者の意見陳述に対し「殺せよ」と怒鳴ったことに触れた
スポーツ報知
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小金井市の女子大生刺傷事件 「傷のない元の体を返してほしい」
「傷のない元の体を返してほしい」「毎日気づけば泣いています」と被害女性
日テレNEWS NNN
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小金井刺傷事件の被告が被害者の意見陳述に叫び声「じゃあ殺せよ」
被害者の意見陳述に対し、被告は「じゃあ殺せよ！」などと叫んだ
スポーツ報知