強制わいせつ容疑で東大生逮捕(2016年)

2016年5月、女子大学生への強制わいせつの疑いで東大生の男5人が逮捕された。

2016年12月12日

2016年11月30日

2016年11月8日

2016年10月31日

2016年10月26日

2016年10月25日

2016年10月20日

2016年10月5日

2016年9月24日

2016年9月21日

2016年9月8日

2016年9月6日

2016年9月5日

2016年7月12日

2016年7月7日

2016年7月6日