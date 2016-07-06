強制わいせつ容疑で東大生逮捕(2016年)
2016年5月、女子大学生への強制わいせつの疑いで東大生の男5人が逮捕された。
2016年12月12日
2016年11月30日
2016年11月8日
2016年10月31日
2016年10月26日
2016年10月25日
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東大生の集団わいせつ事件で有罪判決 「しらけるの嫌で見捨てた」
東京地裁は男に懲役1年10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した
日テレNEWS NNN
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東京大学の大学院生のわいせつ事件 執行猶予付きの有罪判決
東京地方裁判所は懲役1年10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した
livedoor
2016年10月20日
2016年10月5日
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東大生の集団わいせつ事件で2人が有罪「下心からアプローチしていると」
被告は被害者に対し「下心からアプローチしてきている」と思っていたそう
東スポWEB
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東大生の集団わいせつ事件 2人に有罪が確定
検察、弁護側とも期限までに控訴しなかったと共同通信が報じた
livedoor
2016年9月24日
2016年9月21日
2016年9月8日
2016年9月6日
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東大生らによる集団わいせつ事件 主犯格の「ゲスな手口」とは
被告は女性を「ネタ枠」として連れてくることがあったと関係者は回想
東スポWEB
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東大生の集団強制わいせつ事件 被告の母が情状証人として証言
被告の母親が情状証人として出廷し、犯行の兆候は感じられなかったと語った
スポーツ報知