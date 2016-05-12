蜷川幸雄さん死去
演出家の蜷川幸雄さんが2016年5月12日、80歳で亡くなった。
2016年5月31日
2016年5月18日
2016年5月16日
2016年5月15日
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演出家の蜷川幸雄さんの通夜 SMAP木村拓哉も沈痛な面持ちで参列
木村拓哉は薄い茶色の色が入ったメガネを着用しており、沈痛な面持ちで参列
デイリースポーツ
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蜷川幸雄さんの最期の言葉は「妻の芸名」
蜷川実花氏は15日、報道陣の取材に応じ、父の最期の言葉を語った
オリコンニュース
2016年5月13日
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坂上忍 蜷川幸雄さんへの態度を後悔「なんだ、このオッサン」
20代のときに会ったが「なんだこのオッサン」と思ってしまったという
スポニチアネックス
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蜷川幸雄さん死去に藤原竜也がコメント「僕を産んでくれた」
「最期に会えて良かったです。僕を産んでくれたのは蜷川さんです」と藤原
東スポWEB
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藤原竜也のデビュー当時に蜷川幸雄さん「すぐれた才能を見つけた」
作品に数多く出演した藤原竜也は、ショックを受けているという
日刊スポーツ
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蜷川幸雄さん死去 「きょうは稽古に行くぞ！」最期まで復帰に執念
関係者によると「きょうは稽古場に行くぞ！」と最後まで復帰に執念を見せた
スポニチアネックス