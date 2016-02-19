三中元克のめちゃイケ卒業
『三中元克のめちゃイケ卒業』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年3月13日
2016年3月9日
2016年3月4日
2016年3月3日
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山里亮太が三中元克の漫才に勘ぐり「やりたいネタじゃなかったのかな」
「『めちゃイケ』の流れに合わせた」ものだったと感想を述べた
トピックニュース
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三中元克が「めちゃイケ」卒業後初の公の場 自虐ネタを連発
「めちゃイケ」卒業後、初の公の場に「2日間、全く寝られなかった」と告白
オリコンニュース
2016年2月29日
2016年2月28日
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鈴木奈々が三中元克の今後に辛らつ「卒業したら消える」
鈴木は三中に対し「めちゃイケを卒業したら消えると思うんですよ」と指摘
トピックニュース
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加藤浩次が三中元克らのコンビ名改名を疑問視「どうなのかなぁ」
「瞬間最大風速はあるけどどうなのかなぁ」とコメント
トピックニュース
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めちゃイケの視聴者投票がTwitterで波紋 三中元克の不合格はやらせ？
同日、あるTwitterユーザーが投票前にサイトで不合格の表示があったと指摘
トピックニュース
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加藤浩次 三中元克の先輩に対する非礼な態度に立腹「立って挨拶すべき」
番組にはかつての先輩プロレスラーが登場するも、三中は座ったままだった
トピックニュース
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三中元克「めちゃイケ」卒業へ…ナイナイ岡村隆史らがコメント
ネット生配信番組で岡村隆史は「こんなことあるんだね」とコメント
モデルプレス
2016年2月27日
2016年2月21日
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三中元克の芸能界入り ダイノジ・大地洋輔が涙ながらに説教
素人枠でめちゃイケに入ったのに、プロとしても残るのが許せないという
トピックニュース
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「めちゃイケ」で三中元克に非難集中 メンバーから「本能が避けてる」
番組内の企画でプロレスの練習生をしていたが、お笑い芸人を目指し断念
トピックニュース