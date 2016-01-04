第66回紅白歌合戦
『第66回紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年1月6日
2016年12月16日
2016年11月24日
2016年1月10日
2016年1月8日
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V6の坂本昌行＆バナナマン設楽統 紅白中に起きたアクシデント明かす
「紅白ウラトークチャンネル」に出演中、歌っていた坂本に手を振った設楽
トピックニュース
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籾井会長 紅白歌合戦での前田敦子＆大島優子のサプライズに指摘
前田敦子と大島優子のサプライズ出演を、予告すべきだったのではと指摘
スポニチアネックス
2016年1月7日
2016年1月6日
2016年1月5日
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紅白歌合戦の司会に82歳で挑んだ黒柳徹子 取材では井ノ原快彦に支えられ
囲み取材のときには井ノ原快彦に後ろから支えられていたという
週刊女性PRIME
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「紅白歌合戦」の司会から解放された嵐 舞台裏での様子
二宮和也は喫煙所にも顔を出し、記者の話に聞き耳を立てていたとNHK関係者
週刊女性PRIME
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歴代最低視聴率の紅白歌合戦 トリの人選ミスと関係者から指摘も
トリの人選が悪かったとコラムニストの桧山珠美氏は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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紅白歌合戦で非協力的な姿勢 NHKに報道各社からブーイング
NHKの非協力的な姿勢を、報道各社は批判していると東スポが伝えている
東スポWEB
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中居正広 紅白歌合戦で司会を務めた井ノ原快彦の才能に嫉妬心か
井ノ原の才能を感じ「アイツ、やっぱウメェな……」と言っていたそう
週刊女性PRIME