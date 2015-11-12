ミルコ・クロコップ
ミルコ・クロコップは、クロアチアのキックボクサー、総合格闘家。ヴィンコヴツィ出身。チーム・クロコップ所属。PRIDE無差別級グランプリ2006王者。K-1 WORLD GP 2012王者。元クロアチア国会議員（2003年 - 2007年）。元警察官であり、リングネームの「クロコップ」は、英語で「クロアチア人のコップ（警官）」の意。1974年9月10日生まれ。
2019年3月5日
2019年3月2日
2017年12月31日
2017年4月15日
2017年1月1日
2016年12月31日
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ミルコ・クロコップがRIZIN無差別級トーナメントでV 「全て報われた」
ミルコ・クロコップは、アミール・アリアックバリを下して優勝した
東スポWEB
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RIZIN無差別級トーナメント準決勝 ミルコ・クロコップとバルトの試合結果
バルトは左膝を腹部に突き上げられ悶絶し、1回49秒でKOを宣告された
デイリースポーツ
2016年12月28日
2016年12月14日
2016年9月25日
2016年8月2日
2016年7月16日
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「ポケモンGOやってたら日本に」ミルコ・クロコップがRIZINに電撃参戦
クロコップは「ポケモンGOをしていたら、日本に着いてしまった」と挨拶
スポーツ報知
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ポケモンを探し回るミルコ・クロコップ 動画が反響を呼ぶ
ミルコが空港内で「ポケモン」などと呟きながら夢中でポケモンを探している
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