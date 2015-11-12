ミルコ・クロコップ

ミルコ・クロコップは、クロアチアのキックボクサー、総合格闘家。ヴィンコヴツィ出身。チーム・クロコップ所属。PRIDE無差別級グランプリ2006王者。K-1 WORLD GP 2012王者。元クロアチア国会議員（2003年 - 2007年）。元警察官であり、リングネームの「クロコップ」は、英語で「クロアチア人のコップ（警官）」の意。1974年9月10日生まれ。

2019年3月5日

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