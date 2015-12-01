『田口淳之介の脱退＆事務所退所』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「リアルな30歳の田口淳之介という人生を歩きたかった」と脱退理由を告白
女性自身
「大阪でスケボーしたり服を作ったりしているそうです」と小嶺の知人
週刊女性PRIME
中丸は席に着くなり「メンバーがひとり抜けました」と報告し笑いを誘った
トピックニュース
脱退した直後から、小嶺麗奈との同居を都内で確認できたと筆者
脱退したわずか数日後、小嶺とのツーショットがキャッチされたとのこと
ジャニーズ事務所のHPから名前が消されて10数時間後に早くもネットに登場
ナリナリドットコム
キャッチボールをした際、空高く上がったボールを捕球できなかった田口
グループの今後についても「新しい形を模索」と前向きな充電を強調
デイリースポーツ
これまでメンバーは問題が起こっても、話し合ってファンに伝えてきたと回想
13日、会員制サイトの動画で亀梨和也、上田竜也、中丸雄一の3人が発表
スポーツ報知
「激動の年月でした」「どの瞬間も全力で活動してきたつもり」と田口
ファンが増上寺の絵馬に願いごとを書いて奉納することが多いと事情通
東スポWEB
脱退の理由について聞いてみたが「反応はまったくナシ」だったという
中国でも知られており中国語をマスターすれば映画出演の需要はあると関係者
4人での最後の舞台になるかもしれない、とファンは殺気立っているそう
「やめることに大賛成ではない」とし「それぞれ好きな道がある」とコメント
事務所関係者の中でも脱退を知っていたのはごくわずかだと関係者が明かした
若々しさは以前と変わらないが、若干ふっくらした印象だという
「春ぐらいから人生設計みたいな方向性で事務所と話していた」と明かす
11月30日のラジオで「戸惑いを与えたことを申し訳なく思います」と謝罪した
オリコンニュース