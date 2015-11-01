「学校へ行こう！」復活
『「学校へ行こう！」復活』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年6月26日
2017年8月30日
2015年11月5日
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V6岡田准一 「学校へ行こう！」で女子高生をドン引きさせる発言
番組のロケ中、生徒から「女性にされて嬉しいしぐさ」について聞かれた岡田
トピックニュース
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みのもんた 「学校へ行こう！」で復活もジャニーズからクレーム？
ジャニーズ事務所は、みの復帰について快く思っていないと芸能関係者
東スポWEB
2015年11月4日
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「学校へ行こう！」をもじった悲哀の投稿に注目集まる「会社へ行こう」
「こちとら明日から会社へ行こう！12時間スペシャルやぞ」とつづっている
トピックニュース
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「学校へ行こう！」で人気だったCo.慶応 YouTuberになっていた
当時は現役の慶応大生で、日本の年代や歴史の豆知識をリズミカルに解説
トピックニュース
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「学校へ行こう！」視聴率は17.8％ 「やっぱ面白い！！」と絶賛の嵐
Twitterでは「やっぱり面白い！」「毎週放送して」と絶賛する声があがった
スポニチアネックス
2015年11月3日
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「学校へ行こう！」が一夜限りの復活 Twitterのトレンドワードを席巻
放送中のTwitterでは「未成年の主張」「B-RAP」などトレンドワードを席巻
モデルプレス
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「学校へ行こう！」復活 「未成年の主張」に応募した先生の過去
ある先生は、「未成年の主張」に校長先生に無断で応募したという
スポニチアネックス