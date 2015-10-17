亀田興毅の引退
『亀田興毅の引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月10日
2018年5月9日
2018年5月4日
2015年12月21日
2015年10月25日
2015年10月21日
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テリー伊藤が亀田興毅を「マジメ」と擁護も…世間の反応は冷ややか
「悪いイメージがある」と前置きするも「あんなマジメな男はいない」と擁護
マイナビ学生の窓口
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亀田興毅がブログを更新しボクシングへの思い語る「覚せい剤の様な物」
「ボクシングは麻薬」と昔から言われ、抜け出すのが難しいとコメント
デイリースポーツ
2015年10月20日
2015年10月19日
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内藤大助が亀田興毅の引退に大人の対応「お疲れさまでした」
ライバルの興毅の引き際に「書こうか、書くまいか、迷ったけど」と内藤
東スポWEB
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亀田興毅に具志堅用高が格の違いアピール「相手じゃないね」
具志堅は「（芸能界入りしたら？）相手じゃないね！」と格の違いをアピール
デイリースポーツ
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有吉弘行が引退した亀田興毅にだんご屋経営を推奨「だんご3兄弟」
だんご屋をやるのではと話す共演陣に、「輪島さんじゃないけどな」と有吉
トピックニュース
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亀田興毅、最後の試合でレフェリーに不満「水を差されたと思います」
「レフリーに対しては水を差されたと思います」と、審判への不満を漏らした
デイリースポーツ
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亀田興毅「稀代の悪役」としてボクシング界に貢献
興毅は「稀代の悪役」として逆説的にボクシング界に貢献したと筆者は指摘
Sports Watch
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亀田興毅の引退にJBC「コメントすることない」 特別賞見送りも
年間表彰式での特別賞について、興毅は「どうなるか分からない」とした
スポニチアネックス