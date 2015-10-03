川島なお美さん死去
女優の川島なお美さんが2015年9月24日、胆管がんのため亡くなった。54歳だった。
2021年11月11日
2015年12月28日
2015年12月25日
2015年12月24日
2015年12月15日
2015年12月13日
2015年11月26日
2015年10月20日
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2015年10月10日
2015年10月9日
2015年10月8日
2015年10月7日
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川島なお美さんの死後、愛犬に異変 食欲がなく落ち込んだ様子に
犬を預かっている人物によると、2〜3日食欲がなかったそう
デイリースポーツ
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松居一代 夫の船越英一郎と川島なお美さんの過去の交際を認める
松居が結婚した2001年以前に、船越と川島さんが交際していたことを認めた
デイリースポーツ
2015年10月6日
2015年10月5日
2015年10月4日
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和田アキ子 またも川島なお美さんのニュースにまったく触れず
和田アキ子はニュース映像を神妙な面持ちで見つめていたがコメントはせず
J-CASTニュース
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川島なお美さんの訃報を和田アキ子がスルー…不仲説の真相
川島さんの激ヤセ報道にはきつい物言い、訃報はスルーしていたという
日刊ゲンダイDIGITAL