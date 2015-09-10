Apple発表会まとめ
iPhone 6sやiPhone 6s Plus、iPad Proなどが発表された。
2023年10月31日
2021年4月21日
2019年9月11日
2018年9月13日
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どれを買うのが正解？新しく発表された3種類のiPhoneを比較
頭脳となるSoCは7nmプロセスルールの「A12 Bionic」で、機種での差はない
ギズモード・ジャパン
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「iPhone XR」が発表、iPhone Xと同じベゼルレスデザイン
iPhone XRはiPhone Xと同じ「ベゼルレスデザイン」を採用
GIGAZINE（ギガジン）
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Apple Watch Series 4が発表、ディスプレイサイズが30％以上拡大
ディスプレイサイズが30％以上拡大し、より多彩な情報を腕から確認可能に
GIGAZINE（ギガジン）
2016年9月9日
2016年9月8日
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AppleがiPhone 7とiPhone 7 Plusを発表 防水機能などを搭載
iPhone 7はイヤホンジャックを廃止し、防水機能が搭載されている
GIGAZINE（ギガジン）
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マリオ新作「Super Mario Run」をiOSで配信 Apple発表会に宮本茂氏が登場
マリオの新作「Super Mario Run」をiOSでリリースすることを発表した
GIGAZINE（ギガジン）
2015年9月11日
2015年9月10日
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「iPhone 6s」予約 ドコモだけが謎のフライング状態
ソフトバンクとauは同じタイミングで予約受付を開始するとのこと
BUZZAP！
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iPhone 6sは高強度な素材を利用 もうボディが曲がることはない？
7000は、航空機や鉄道車両などに利用されている高強度材
ギズモード・ジャパン
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「Apple Pencil」のものすごい技術 筆圧や傾きなどを検知
Proは、ディスプレイのタッチのサブシステムが再設計されていると筆者
GIGAZINE（ギガジン）
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「iPhone 6s」のPVにまさかのPerfume ファンたち歓喜
ワールドワイドで公開されている映像に出演しているとあって、ファンも歓喜
ナリナリドットコム