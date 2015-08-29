中野の劇団員殺害
中野区のマンションの部屋で、25歳の女性が全裸の状態で死亡しているのが見つかった事件。
2025年9月23日
2025年8月26日
2021年8月3日
2016年3月16日
2016年3月15日
-
中野区の劇団員殺害 服やバッグは「ゴミとして捨てた」
男は、女性の服などを引っ越しの際にゴミとして捨てたと供述している
日テレNEWS NNN
-
中野の劇団員殺害の容疑者に余罪も…溢れていたストーカー気質
容疑者のアパートで起きた女性宅の空き巣の犯行も疑われていると捜査事情通
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年3月14日
2016年3月13日
-
中野の劇団員殺害 容疑者は否認も防犯カメラに似た人物
容疑者は「現場に行っていない」などと供述していることが分かった
日テレNEWS NNN
-
中野の劇団員殺害 逮捕の男「引っ越しの準備で東京に来ていた」
男は、事件が起きた頃は引っ越しの準備で東京に来ていたと話しているという
日テレNEWS NNN
-
中野の劇団員殺害事件 被害者宅の玄関ドアなどから指紋拭き取られた跡
女性の部屋の玄関ドアなどから指紋が拭き取られていたことが分かった
読売新聞オンライン
-
劇団員殺害 逮捕された男は事件の後に引越し
男は女性の家の近くに住んでいたが、事件後に引っ越していたことが分かった
日テレNEWS NNN
2016年3月12日
-
中野の劇団員殺害容疑で37歳男を逮捕
警視庁は12日、殺人容疑で37歳の男を福島県内で逮捕した
読売新聞オンライン
-
中野区の劇団員殺害事件 30代男の逮捕状を請求へ
現場に残されたDNA型が、近くに住む30代男のものと一致していたと分かった
日テレNEWS NNN
2015年9月9日
2015年9月1日
-
中野区のマンションで女性殺害 事件前に着ていた服が不明
事件前に女性が着ていた服が自宅からなくなっていることが分かった
日テレNEWS NNN
-
中野区の女性殺害事件 首の前方を強い力で押さえ殺害か
女性は首の前方を強い力で押さえつけられて、殺害されたとみられている
日テレNEWS NNN