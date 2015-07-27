27時間テレビ2015
『27時間テレビ2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年8月16日
2015年8月9日
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大久保佳代子の27時間テレビマラソン ゲッターズ飯田の占いが後押し？
挑戦前に、ゲッターズ飯田から「新しいことやれ」と言われていたという
トピックニュース
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加藤綾子アナの退社騒動 27時間テレビでイジれなかった背景
現在、局内では退社についての話は箝口令が敷かれているとのこと
週プレNEWS
2015年8月8日
2015年8月6日
2015年8月4日
2015年8月3日
2015年8月2日
2015年8月1日
2015年7月31日
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ナインティナインの岡村隆史 キングコングの西野亮廣に苦言
西野はスタッフの態度が気に入らず「FNS27時間テレビ」に出なかったという
トピックニュース
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ノブコブの吉村崇によるBMW破壊 自動車業界がフジテレビを警戒か
昔からフジは「クルマ破壊の常習犯として警戒対象になっている」と関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年7月28日
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大久保佳代子「ワープ疑惑」の真相 ニコ生主の発言が誤解され拡散
ネットでは大久保が車で移動したとの疑惑が拡散されたが、誤解だったという
J-CASTニュース
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27時間テレビに海外からもダメ出し 「TED」パロディが無許可？
大規模な講演会を主催する団体「TED」の、無許可パロディが指摘された
ガジェット通信
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大久保佳代子が27時間マラソン完走 力の源は「たけし愛」か
深いビートたけし愛がマラソンを完走する大久保の力の源になったと筆者
東スポWEB
2015年7月27日
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「27時間テレビ」のラストでたんぽぽ白鳥久美子と共演者が口論
バンジーを中止した白鳥が再挑戦を宣言すると、出演者が説得し始めた
トピックニュース
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大久保佳代子 ネットで拡散されたマラソン「ワープ疑惑」に言及
騒動について「本当に走ってましたからね。下半身ボロボロです」と説明
東スポWEB
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27時間テレビの番組公式Tシャツに白人侮蔑の英語 在日外国人らが指摘
書かれていた「HONKY」は、黒人が白人に対して軽蔑的に用いるもの
トピックニュース
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中居正広が「27時間テレビ」の罰ゲーム前に木村拓哉にささやいたこと
バンジージャンプに挑む木村に、中居は「木村さん頼むね」とささやいた
トピックニュース
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27時間テレビの平均視聴率は10.4% 2014年の13.1%を下回る
瞬間最高視聴率は、ナイナイとSMAPの水泳大会の場面で19.1％を記録
スポニチアネックス