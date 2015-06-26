文化芸術懇話会
『文化芸術懇話会』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年7月2日
2015年6月29日
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百田尚樹氏 騒動への余裕垣間見せる「潰されたって構わない」
メディアの反応を皮肉り、「まさしく集団的自衛権の行使」と百田氏
トピックニュース
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マスコミ恫喝発言の大西英男議員 過去にもセクハラヤジで物議
14年には、女性議員に「子供を産まないとダメだぞ」とヤジをとばしていた
弁護士ドットコム
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自民党議員の勉強会「安倍晋三首相の態度は鈍感」と民主党から批判
民主党の枝野幸男氏は、安倍晋三首相の鈍感な姿勢、態度が最大の問題と批判
日テレNEWS NNN
2015年6月28日
2015年6月27日
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木原稔氏を自民党が更迭し1年間の役職停止に 勉強会で問題発言
自民党は会の代表を務める木原稔青年局長を更迭し、1年間の役職停止とした
日テレNEWS NNN
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百田尚樹氏の「沖縄2紙つぶせ」発言 またしてもブーメランだった
2014年3月には言論の自由を許さない政治が最も恐ろしいとツイートしていた
ガジェット通信
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百田尚樹氏、「強姦」めぐる発言でも物議醸すのは必至か
百田氏は、沖縄県民による強姦事件の発生率が米兵よりも高いと述べたという
スポニチアネックス