日本のお笑いタレント。相方である入江慎也とともにカラテカを結成した。担当はボケ。
「若くないからこそ楽しめること」を早めに見つけたいと矢部さんは話す
CHANTO WEB
2日のラジオで、健康診断の結果として「隠れ肥満」と言われたと明かした
スポニチアネックス
livedoor
秋山竜次のYouTube関連での売上は1億円超とみられる、と芸能記者
文春オンライン
同書に相方・入江慎也との思い出が描かれていることから、5年ぶりに対談
オリコンニュース
1位は朝ドラ「虎に翼」にも登場したドランクドラゴンの塚地武雅
女子SPA！
参加した千原ジュニアは同作品について「マジで素晴らしい」と絶賛
東スポWEB
入江慎也さんが1年ぶりにTwitterを更新して近況報告したことを受けコメント
日刊スポーツ
騒動について聞かれ、「うーん」とうなって黙ったまま頭を抱えた矢部
入江には、失ったものの大きさを考え続けてほしいと伝えたという矢部
2014年末、詐欺集団の忘年会に吉本のタレントを仲介したとされる
デイリースポーツ
MRI検査で、血流が悪く細い血管が映像に映らない「ゴースト血管」が発覚
手紙には、矢部が部屋に来てくれたから生きてこれたという一文があった
矢部太郎は大家さんとの交流を描いたマンガが累積売上50万部を超えるヒット
撮影前は、「カッコよくならなくて変な空気になったら」と不安だったそう
NEWSポストセブン