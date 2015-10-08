北川景子とDAIGOの熱愛

2011年のドラマ共演で知り合い、2014年バラエティー番組で再会。貫地谷しほりを交えて食事をするうちに距離が縮まり、2014年3月頃から交際に発展した。

2016年1月12日

2016年1月11日

2016年1月7日

2016年1月1日

2015年12月24日

2015年11月11日

2015年10月23日

2015年10月21日

2015年10月13日

2015年10月11日

2015年10月10日

2015年10月9日

2015年10月8日