北川景子とDAIGOの熱愛
2011年のドラマ共演で知り合い、2014年バラエティー番組で再会。貫地谷しほりを交えて食事をするうちに距離が縮まり、2014年3月頃から交際に発展した。
2016年1月12日
2016年1月11日
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北川景子とDAIGOが結婚会見 呼び名聞かれ「変わった呼び合いも」
基本的には「景子ちゃん」「ダイくん」と呼び合っていると告白
モデルプレス
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北川景子とDAIGOの結婚 結婚時期の後押しに「大人の事情」も？
DAIGO出演のドラマが13日に始まり、北川出演の映画は16日に公開される
J-CASTニュース
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北川景子とDAIGO 「セーラームーンとウルトラマンの結婚」と歓喜の声
Twitterで「大歓喜ですよ」「地球は安泰だ」など祝福のツイートが急増
デイリースポーツ
2016年1月7日
2016年1月1日
2015年12月24日
2015年11月11日
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DAIGOが異例の囲み取材なし 北川景子の所属事務所から圧力あった？
メーンキャラクターにもかかわらず発表会後の囲み取材には欠席したという
東スポWEB
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DAIGO 北川景子との年内結婚の可能性を聞かれ「HMT…秘密」
年内結婚の可能性を聞かれ「HMT…秘密」と得意の略語で笑いを誘ったDAIGO
日刊スポーツ
2015年10月23日
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北川景子が普段と違う大胆なドレス姿で登場 「DAIGOの影響？」と憶測
特撮モノのヒロインのような雰囲気を漂わせた、サイバーなドレス姿を披露
日刊ゲンダイDIGITAL
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DAIGOと交際中の北川景子 結婚報道後、初の公の場で幸せオーラ全開
交際が噂されるDAIGOとの結婚をスポニチが報じてから初めての公の場となる
スポニチアネックス
2015年10月21日
2015年10月13日
2015年10月11日
2015年10月10日
2015年10月9日
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小木博明がDAIGOと北川景子の結婚報道を完全否定「デマでしょ」
北川の事務所が「何も決まっておりません」と答えたニュースについて言及
トピックニュース
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DAIGOが北川景子との結婚をTVで生報告か 13日に「ビビット」出演
北川は22日の東京国際映画祭のオープニングセレモニーに出席する予定
スポニチアネックス