ノーベル物理学賞に日本人3氏
2014年のノーベル物理学賞に、赤崎勇教授(名城大学)、天野浩教授(名古屋大学)、中村修二教授(米カリフォルニア大学)の3人が選ばれた。青色ダイオード発明の功績が評価された。
2014年12月14日
2014年12月12日
2014年12月11日
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中村修二教授、グスタフ国王に提案「王宮のキャンドルをLEDに…」
中村教授と天野教授はスウェーデンのグスタフ国王に謁見した
読売新聞オンライン
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ノーベル賞 中村修二教授のライバルも駆けつける「完敗だった」
中村教授らの記念講演には、開発競争に敗れた大川和宏教授も招かれた
読売新聞オンライン
2014年12月6日
2014年10月15日
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ノーベル物理学賞を日本人が受賞 「負け惜しみ」韓国の裏事情
日本人3人が物理学賞を受賞したことに対してで、一方で日本を賞賛する声も
東スポWEB
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中村修二氏の意外な素顔を知人が明かす「奥さんの気持ちを優先」
大学院修士１年生のときに学生結婚し、まもなくして長女が誕生
女性自身
2014年10月10日
2014年10月9日
2014年10月8日
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青色LEDの功績による日本人のノーベル賞を機に自然界の「青色」巡る論争
自然界には青色がないため同発明はすごいとする意見が、Twitterで見られた
ガジェット通信
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ノーベル賞受賞の中村氏と日亜化学工業の間に残るLED訴訟の遺恨
LED開発をめぐって、かつての勤務先日亜に対し訴訟を起こした中村氏
J-CASTニュース
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ノーベル物理学賞の受賞に韓国は称賛するも一転してネガティブな見出し
当初、韓国メディアは称賛していたが、一転してネガティブな報道に
J-CASTニュース
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中国国営テレビが日本人のノーベル賞受賞だけ報道せず国内で波紋
「日本の実力を人々に知られたくないからだ」と、国内で波紋を呼んでいる
Record China
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ノーベル物理学賞を3人の日本人が受賞、韓国人「正直日本で暮らしたい」
「日本の創造文化は偉大だな」「正直、韓国よりも日本で暮らしたい」
Record China
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ノーベル賞の中村修二氏がLED開発の裏話を披露「怒りが開発の情熱につながった」
周囲の冷ややかな目や元勤務先との訴訟への怒りが、開発への情熱に
読売新聞オンライン