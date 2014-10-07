ノーベル物理学賞に日本人3氏

2014年のノーベル物理学賞に、赤崎勇教授(名城大学)、天野浩教授(名古屋大学)、中村修二教授(米カリフォルニア大学)の3人が選ばれた。青色ダイオード発明の功績が評価された。

2014年12月14日

2014年12月12日

2014年12月11日

2014年12月6日

2014年10月15日

2014年10月10日

2014年10月9日

2014年10月8日

2014年10月7日