まんだらけ「万引犯」の顔写真公開騒動
古書店「まんだらけ」が、25万円の鉄人28号の人形を万引きされたとして、ウェブページ上で「返さなければ犯人の顔写真を公開する」としていた問題。
2014年10月31日
2014年8月20日
2014年8月19日
2014年8月18日
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「まんだらけ」万引き犯 50代の男逮捕へ
警視庁はおもちゃを盗んだ疑いで50代の男を任意同行した
日テレNEWS NNN
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松本人志がまんだらけの万引き犯顔写真公開問題にコメント
松本人志は、品物を返さない以上「俺は(公開も)当然やと思うけどね」と主張
ガジェット通信
2014年8月16日
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まんだらけの「万引き犯の顔公開」騒動、実はものすごい宣伝効果があった?
全国のニュースで報じられ、CMに換算すると5億円の価値があったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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「まんだらけ」万引き犯は常連客? 商店街で複数目撃情報
「典型的な『オタク』っぽい人で気の弱そうな人」だと語るアニメグッズ店主
スポーツ報知
2014年8月14日
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まんだらけ騒動 結果的に成功?
「全国ニュースで何度も流されることで、少なくとも宣伝効果は絶大」と筆者
日刊SPA!
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まんだらけの影響？大阪の雑貨店が「妖怪ウォッチ」万引き犯画像をブログで公開
目隠し処置をした画像を載せ、「妖怪ウォッチ」関連の商品が盗まれたと掲載
トピックニュース
2014年8月13日
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鈴木奈々 まんだらけ万引き犯の顔公開に賛成「やっぱり犯罪は犯罪なので」
顔公開について「わたしは賛成ですね」と断言
トピックニュース
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クリス松村 まんだらけ報道を批判「テレビが悪い意味でネット化している」
テレビで流れた「(今回の事件は)いい宣伝になった」という女性の意見を紹介
J-CASTニュース
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まんだらけ 万引き犯の顔を公開しようとした理由告白「わかってほしくて」
同店の広報は13日、画像を公開しようとした理由を説明した
読売新聞オンライン
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加藤浩次、万引き犯の「顔公開」問題について「まんだらけさん的には上手いことやったな」
犯人の顔公開について「まんだらけさん的には上手いことやった」とコメント
トピックニュース
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中川翔子、まんだらけの「顔公開」中止に持論「犯人甘やかすことない」
万引き犯の顔公開中止に、「犯人を甘やかすことない」と持論を展開
オリコンニュース
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「まんだらけ」が鉄人28号の人形を万引きしたとされる男の写真の公開中止
13日未明、モザイクを外すとしていた従来の方針を改め、公開中止を発表した
読売新聞オンライン