まんだらけ「万引犯」の顔写真公開騒動

古書店「まんだらけ」が、25万円の鉄人28号の人形を万引きされたとして、ウェブページ上で「返さなければ犯人の顔写真を公開する」としていた問題。

2014年10月31日

2014年8月20日

2014年8月19日

2014年8月18日

2014年8月16日

2014年8月14日

2014年8月13日

2014年8月9日

2014年8月5日