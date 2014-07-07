ネイマールが骨折 W杯離脱

ブラジル代表FWネイマールがW杯準々決勝のコロンビア戦で腰椎骨折の重傷を負い、大会の残り試合を欠場することになった。

2014年7月28日

2014年7月13日

2014年7月12日

2014年7月11日

2014年7月10日

2014年7月9日

2014年7月8日

2014年7月7日