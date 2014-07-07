ネイマールが骨折 W杯離脱
ブラジル代表FWネイマールがW杯準々決勝のコロンビア戦で腰椎骨折の重傷を負い、大会の残り試合を欠場することになった。
2014年7月28日
2014年7月13日
2014年7月12日
2014年7月11日
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負傷ネイマールにFIFAが支払う額
ネイマールへの補償金は1日約190万円で、1ヶ月休むと約6000万円にもなる
日刊ゲンダイDIGITAL
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ネイマールが会見 「スニガの謝罪は受け入れるが、普通じゃなかった」
膝蹴りをしたスニガから謝罪されたが、普通のプレーじゃなかったと話した
Gazzetta.it.
2014年7月10日
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ネイマール、3位決定戦に同行へ
広報担当者が「チームのベースキャンプ地に来て、試合に同行する」と話した
読売新聞オンライン
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ネイマール蹴りDF 家族にも脅迫
脅迫がエスカレートし、スニガが家族の保護を要請していたことがわかった
SOCCER KING
2014年7月9日
2014年7月8日
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スニガがネイマールに謝らぬ理由
コロンビアメディアは、不利な判定を下した主審を猛烈に攻撃している
Sportiva
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膝蹴りスニガにマフィアが脅迫
ブラジルの犯罪組織は許されない蛮行だと、スニガへの報復を宣言した
東スポWEB
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ブラジル連盟 W杯の不公平訴える
T・シウバの出場停止は確定し、スニガへの処分もなかった
Gazzetta.it.
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ネイマール代役に急浮上した選手
ウィリアンは、守備への貢献度が特徴的でパスカット能力に優れる
スポーツ報知
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ネイマールが決勝で復活? 海外紙
ブラジル紙が、決勝に強行出場する可能性などを報じ、情報が錯綜した
スポニチアネックス
2014年7月7日
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負傷後のネイマールの悲痛な叫び
負傷直後、ネイマールが「足の感覚がないんだ」と訴えていたと報じられた
SOCCER KING
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ネイマール負傷 フジに大打撃
大会後のインタビューが不可能になり、多額の契約金が無駄になったという
東スポWEB
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ネイマール、注射打ち強行出場も
現地メディアは、痛み止め注射を打つことで決勝戦に出場できる可能性を指摘
SOCCER KING
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オシム氏、W杯には「がっかり」
相手の長所を消すことばかりに懸命なチームが少なくないと、同氏は指摘
スポニチアネックス
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オシム氏、ネイマール事件に疑問
オシム氏がこの「ネイマール事件」について疑問を呈している
スポニチアネックス
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ネイマール代役候補の選手も負傷
5日に行われた控え組中心の練習中に、MFウィリアンがチームメートと激突
スポニチアネックス
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ネイマール離脱に独チームも同情
司令塔のMFエジルは「僕はアンハッピー。早くよくなってほしい」とコメント
スポニチアネックス