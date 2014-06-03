ブラジルW杯直前コスタリカ戦
『ブラジルW杯直前コスタリカ戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年6月20日
2014年6月19日
2014年6月12日
2014年6月5日
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ザックの戒めに全員が直立不動
「W杯では、前半のような失点が命取りになる可能性もある」とザック
スポーツ報知
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長友が危機感語る「正直難しい」
「気が抜け、浮かれると、正直コートジボワールにはやられる」とコメント
デイリースポーツ
2014年6月4日
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コロンビア各紙がザックJを称賛
コロンビア各紙が、日本代表のパフォーマンスを称賛している
SOCCER KING
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「本田は変わった」北澤氏が評価
「不安視されている本田がいい動きだったし、変わった」と北澤氏
Sports Watch
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遊びの天才・香川、幼少期の伝説
当時は鬼ごっこが大好きで、特にお気に入りが「マンション鬼ごっこ」だった
スポニチアネックス
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ザックJユニ なぜ蛍光イエロー?
「開催国にも日本を応援してほしい」という思いが込められているという
スポニチアネックス
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長谷部 右膝炎症でW杯初戦欠場も
2月に再手術を受けた右膝が炎症を起こし、腫れも見られるという
スポーツ報知
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香川 「本田不安視」の声に反応
香川は本田のコンディションについて「もっと上がってくる」とコメント
SOCCER KING
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失点を許した内田が猛省した点
内田が右サイドを突破され、森重がカバーに入ったがクロスを許した
スポニチアネックス
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遠藤、内田に叫んだ「スルー!」
後半15分、ボールがペナルティーエリアにくると、前にいた内田に「スルー！」と叫んだ
スポニチアネックス
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試合直前 内田が大久保に一言
大久保は試合直前、不慣れな右MFで先発指令を受けた
スポニチアネックス
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敵将も舌巻いたザックJの攻撃力
コスタリカの監督は「これだけ攻めてきたチームは他にない」とコメント
スポニチアネックス
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大久保が説教覚悟で挑んだプレー
練習ではやっていなかった右サイドを任され、不安だったと試合前の思いを語った
デイリースポーツ