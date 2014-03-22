浦和レッズに無観客試合処分
埼玉スタジアムで3月8日に行われたサッカーJ1浦和の試合で、差別的表現の横断幕が掲げられたことを受け、Jリーグは3月23日の浦和−清水の試合を、史上初の無観客試合とする処分を発表した。
2015年1月30日
2014年4月6日
2014年4月5日
2014年4月2日
2014年3月29日
2014年3月28日
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浦和のサポ 11グループが解散へ
浦和は、サポーターの差別的な表現の横断幕の問題で処分を受けていた
SOCCER KING
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差別横断幕 掲げた人物の素性
「UBスネーク」というグループが掲げ、明らかな差別意識があったという
女性自身
2014年3月26日
2014年3月25日
2014年3月24日
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浦和 ゴール裏を指定席化の方針
今回の問題を「サポーターの自主性とクラブ側の規制とのバランスが崩れた」と総括
読売新聞オンライン
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浦和、散歩者も近づけぬ徹底ぶり
スムーズに無観客試合を終えるべく、浦和はクラブを挙げて臨み、来場者はなし
デイリースポーツ
2014年3月23日
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浦和・阿部「サポに迷惑かけた」
試合は清水が前半に先制し、浦和が後半31分に追いついた
デイリースポーツ
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観客のいない埼スタで浦和が宣誓
23日、無観客試合に先立って、浦和イレブンが差別撲滅宣言を行った
デイリースポーツ
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浦和 「放送禁止用語」に警戒
放送局は、チーム関係者から発せられる放送禁止用語が警戒している
デイリースポーツ
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無観客試合で「浦和区内」に明暗
スタジアム周辺の飲食店は無客状態だが、浦和駅周辺はにぎわいを見せている
スポニチアネックス