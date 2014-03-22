浦和レッズに無観客試合処分

埼玉スタジアムで3月8日に行われたサッカーJ1浦和の試合で、差別的表現の横断幕が掲げられたことを受け、Jリーグは3月23日の浦和−清水の試合を、史上初の無観客試合とする処分を発表した。

2015年1月30日

2014年4月6日

2014年4月5日

2014年4月2日

2014年3月29日

2014年3月28日

2014年3月26日

2014年3月25日

2014年3月24日

2014年3月23日

2014年3月22日