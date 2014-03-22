浦和レッズに無観客試合処分

埼玉スタジアムで3月8日に行われたサッカーJ1浦和の試合で、差別的表現の横断幕が掲げられたことを受け、Jリーグは3月23日の浦和−清水の試合を、史上初の無観客試合とする処分を発表した。