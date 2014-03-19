『はなまるマーケット』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「テレビ朝日の山本雪乃アナウンサーです」「夫の妹です」と説明
スポーツ報知
「北海道帯広柏葉高校の先輩で、あとははなまるエプロン隊の先輩でもある」
ナリナリドットコム
過去、「はなまるマーケット」は「あさイチ」に視聴率を奪われ、番組終了に
NEWSポストセブン
番組スタート時、岡江さんに対してほとんど指示をしなかったという
文春オンライン
2014年の番組終了は、岡江の降板希望が発端だったと芸能関係者
家庭の事情として、「5人の子供たちの養育費」が挙がっている
日刊ゲンダイDIGITAL
家族を養うため、番組降板後はイベントの司会などをこなしているそうだ
はなまるマーケットの終了で「レギュラー番組や仕事も増えました」と反論
デイリースポーツ
予定調和がなく、構成の順番を変えるのもアリという異例のお達しがあった
下水道に入り、スズメ蜂と闘うなど、皆が嫌がるものほど率先してやってきたという
女性誌によれば、薬丸が自ら営業して得た仕事なのだという
薬丸家は、子供の海外留学や5億円豪邸のローンがあるという
ラストで岡江、薬丸はレッドカーペットを歩き、涙で別れを告げた
スポニチアネックス
働き続ける薬丸には、一家の家計がのしかかっている
9歳からの幼なじみで、事実婚状態にある夫について初めて語った
不仲説報道について「助けられた部分もある」と笑顔で振り返った
オリコンニュース
2人は当時、MC岡江久美子のメイク時間の短さに驚いていたという
Techinsight
司会の薬丸裕英によると、番組開始当初は半年で終わる予定だったという