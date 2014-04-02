「笑っていいとも！」放送終了
タモリこと森田一義(68)が司会を務め、32年間にわたり放送されてきたフジテレビ系バラエティー番組「笑っていいとも！」が、2014年3月31日をもって放送を終了した。
2014年8月28日
2014年6月13日
2014年6月6日
2014年5月21日
2014年5月20日
2014年5月3日
2014年5月2日
2014年5月1日
2014年4月28日
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「いいとも後継」にスタッフ怒り
「いいとも精神を」と言っているが、いいともスタッフはほとんど関わっていない
東スポWEB
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タモリが築いた異次元級の資産
妻が個人事務所の社長を務め、福岡では駐車場を経営するなどビジネス感覚が鋭い
NEWSポストセブン
2014年4月23日
2014年4月11日
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タモリ、いいとも終了に違和感
最終回後初の生放送に「久しぶりの仕事みたい」と苦笑いしたタモリ
スポニチアネックス
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小堺一機「いいとも」終了に本音
「どこかで意識していた番組でした」と、本音を吐露
オリコンニュース
2014年4月9日
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バイキング 番組名が「不吉」
同名の番組が以前放送されていたが、いわくつきで打ち切りとなったという
東スポWEB
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鶴瓶が「ご法度」異例のフジ批判
「フジテレビの最後」と発言するなど、同局の制作方針までぶった切った
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年4月8日
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「タモロス」世間の評価は二分
調査によると「タモロス」に陥っている人は、約半数にのぼっている
Techinsight
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いいとも後継は「1クール終了」
新番組は1クールで終わり、3年ほど「いいとも」再放送を流すのではと指摘
NEWSポストセブン