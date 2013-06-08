第5回AKB48選抜総選挙
『第5回AKB48選抜総選挙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2013年7月19日
2013年6月16日
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1位の指原莉乃 ついにホンネ爆発
放送後のトークで、本音を叫んでいたことが16日の同番組増刊号でわかった
Techinsight
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峯岸の復帰特集に「美談やめろ」
丸刈りにした後から総選挙までの峯岸の軌跡をまとめた内容
J-CASTニュース
2013年6月13日
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1位の指原に大島の不満が爆発か
芸能記者によると、大島優子は「まじめにやってるのがバカバカしい」と吐き捨てた
週刊実話
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開票中に逃亡したAKBメンバー
49〜64位の発表が終わった時点で、名前が呼ばれていなかった阿部
J-CASTニュース
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丸くなった千原Jrに心配の声
かつては尖っていたジュニアだが、AKB総選挙特番に出演するなど丸くなった
トピックニュース
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指原 AKB残って1位は無理だった?
一部では「AKB48に残ったままだったらランクダウンしていた」との見方も
NEWSポストセブン
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よしりん 熱心なAKBファン卒業へ
小林は書籍「AKB48論」の発売をもって、熱心なファンから卒業する
ナリナリドットコム
2013年6月11日
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AKB新フォーメーション「地味」
総選挙の順位で組む、指原莉乃がセンターに立った新フォーメーションを披露
モデルプレス
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センター指原を支持しない人多数
小林よしのり氏や美容外科医の高須氏も不満をブログに明かした
J-CASTニュース
2013年6月10日
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指原に過去最高「15万票」の秘密
熱狂的なオタクの大量投票ではなく、多くのライト層が投票した結果だという
J-CASTニュース
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大島が指原に冷たいエール送る
32ndシングルでセンターを務めるのは、総選挙で1位となった指原莉乃
モデルプレス
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篠田を慕っていた珠理奈の本音
ブログで5位の篠田麻里子を越えられなかったことが「悔しい」と明かした
Techinsight
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峯岸がカツラを外した理由明かす
「ありのままの姿で自分の気持ちを伝えたい」とウィッグを外した理由を明らかに
モデルプレス
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篠田、電撃卒業発表の理由を語る
翌日のブログでは「当日の後輩の勢いを見て決めました」と説明
モデルプレス