『花田虎上(花田勝)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「好きな女性との外泊は絶対禁止」である理由に、スタジオは騒然
デイリースポーツ
全員がライバルだったため命を狙われることもあったといい、浜田雅功は驚愕
力士のお金に関するトークで、横綱は月給300万円と明かされる場面が
ABEMA TIMES
出演番組で弟に代わって謝罪した後、弟に対して「よくない」などと苦言
Smart FLASH
「ご迷惑おかけしました」と弟に代わって謝罪し、苦言
若貴兄弟が幼いころ、森の実家の旅館に宿泊したことがあったという
その後放置し、また激辛＆激甘生活を送っていたと7日の同番組で判明
スポニチアネックス
甥である花田優一氏とは20年以上も会っていないと言及
小3のときに犬を迎えたが「母親が500円で売っちゃって…」と告白
在住するハワイで、2009年〜2017年の間に交通違反を12回も犯していたという
NEWSポストセブン
自身の13年間の現役人生について、「ずっと苦しかった」と吐露
元夫・花田虎上と元貴乃花の関係が話題だが、「私は分室なので」と苦笑
スポーツ報知