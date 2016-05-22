『勇者ヨシヒコ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
福田雄一監督の他作品キャストが同役で出演する手法に「私物化」との声が相次ぐ
J-CASTニュース
アニメージュプラス
「アンメット」で好演した若葉に、福田監督は「売れて良かったなあ」と言及
週刊女性PRIME
22日に更新されたムロのTwitterに現れ、アカウントの「乗っ取り」を宣言
オリコンニュース
おたくま経済新聞
「きくもきかぬも、自分次第」「水分をとれ、とりまくれ」と呼びかけている
ドラマの役柄メレブになぞって、祝いの言葉を唱えたムロ
SNSでは、木南が「勇者ヨシヒコ」で演じた役「ムラサキ」がトレンド入り
山田孝之はラストソングに「サライ」を指名し、したり顔で熱唱
8時間ぶっ通しでトークなどが繰り広げられる「ダイブイキタクナルツアー」
モデルプレス
脚本と監督を担当する福田雄一氏が「深夜だしテレ東なんだけど」とオファー
ダ・ヴィンチWeb
ムロツヨシと中村倫也の掛け合いで「勇者ヨシヒコ」のパロディに発展
農作業を始める呪いをニッテレンにかけられたダシュウ村の人が登場する内容
マイナビニュース
ロケ地に姿を見せなかった佐藤がディスプレイに現れた様子を投稿
Techinsight
一行の行く手を阻むハリボテモンスターとしてドラマに出演する仕事
「撮影現場の写真撮影はご遠慮くださいね」とツイート
事務所の先輩の山田孝之から「ヨシヒコ、出ない？」とメールがあったと告白
日刊スポーツ