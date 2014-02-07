『大堀恵』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「さきほど、無事に赤ちゃんが誕生しました！！」と41歳での出産を報告
日刊スポーツ
「毎月もやし29円で過ごすみたいなことはしょっちゅうありました」と大堀
トピックニュース
大堀は夫の年収が気になり、「金沢達也 年収」とネットで検索したそう
仕事復帰を希望し保育園を探すも、不承諾通知ばかり受け取る状況だという
デイリースポーツ
16日から体調を崩していた長女は、25日に別の病院で受診して診断を下された
「食物アレルギーが原因でアナフィラキシーを起こしてしまい」と投稿
希望した全ての認可保育園に入れず、本格的な仕事再開に暗雲が漂っている
スポニチアネックス
「時々、帝王切開の傷跡がシクシクと痛むときがあります」と赤裸々に告白
スポーツ報知
「朝から恥ずかしくて仕方がない」と書き出し、その体験談をつづった
診察した所「少し時間はかかるが、ちゃんと治る」と言われ、大堀は安心
帝王切開を告げられた時に大堀は涙を流し、その様子を見た医師も涙
就寝しようとした12日夜、突然泣きだしてしまったという
現在は60キロであることを明かし、当然、医師からも注意されたという
大島優子とファンレターの数が30倍違ったことを打ち明けた大堀
ビリビリに破れた夫のパンツで大堀は浮気を疑い、夫婦喧嘩に発展したそう
7日、ブログで電撃婚の衝撃的ないきさつを明かした