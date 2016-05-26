『天津・木村』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
現在は岩手に拠点を移し、朝の情報番組MCなどを担当し人気だという
スポニチアネックス
26日放送の「ポップUP！」にVTR出演し、岩手県での移住生活を公開した
天津が漫才で悩んだとき、木村が「ハイキックでツッコみだした」という
ナリナリドットコム
自身の専属ドライバーを務めていた木村を、新たな形で「雇用」したと説明
黒田有が、目が合ったのに木村が自身を無視して東野幸治に挨拶したと暴露
東スポWEB
妻子を東京に残すことにためらいもあったが、ヒロミの一言で決意したという
読売新聞オンライン
その中の1つとして、2020年12月から始めたのはヒロミの専属ドライバー
NEWSポストセブン
天津・木村卓寛がヒロミの運転手になっていたことを明かした
デイリースポーツ
天津・木村卓寛は3日にブログを更新し、ジョイマンの写真を投稿
ラジオの生放送で、詩吟ができることから「エロ詩吟」が誕生
28日のイベントでMCとして登場し、観客に向かって軽快なトークを炸裂
オリコンニュース
ムーディ勝山の自虐ネタに触発され、ロケバス運転手になったという
Smart FLASH
斎藤は「結婚すると落ち着いてしまう」と思い、結婚に踏み出せなかったそう
ABEMA TIMES
利用者の3割が男性で、時給は相手の人数かける1000円だと説明
「きむらたくひろ」という名前のため、キムタクと呼ばれてしまうことを告白
4月に大型二種免許を取得、ロケバスの運転手に転身していた
スポーツ報知
初仕事で宮川大輔を送迎したが、宮川は天津に気づかなかったという
日刊スポーツ
エロ詩吟でブレーク、東京に来て4〜5年後に生活がままならなくなったと話す
日刊ゲンダイDIGITAL