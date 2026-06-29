・ＮＹダウ５１８７６．１１（－４４．５１） 高値５２１３０．０７ 安値５１６１４．７４ ・Ｓ＆Ｐ５００７３５４．０２（－３．４７） ・ナスダック総合指数２５２９７．６１（－６０．９９） 出所：MINKABU PRESS