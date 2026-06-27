「私が支える側になり、あらためて気づいたこともありました」地中海に浮かぶマルタ共和国を舞台におこなわれた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）でクイーンに選ばれた永尾まりや。6月といえばジューンブライドの時季だが、まさかその報告に「じつは、昨年からアイドルのプロデュースをしているんです。アイドルとして活動することはあっても、裏方は初めてなので、分からないことも多いんです。細かい