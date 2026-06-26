資料クロダイ 認知度が低くあまり食べられていない「クロダイ」の消費拡大を図るため、香川県がクロダイのフィーレ（冷凍）を無償で提供します。 対象は、クロダイの新商品や新メニューの開発、試食の提供、販売促進イベントの実施、SNSなどで情報発信をしてくれる香川県内の法人か個人事業主です。 募集期間は2026年7月1日～31日で、指定の用紙に必要事項を記入し、香川県水産課に提出します。審査