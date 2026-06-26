女性4人組のダンス＆ボーカルグループのSPEEDがデビュー30周年を迎えるにあたり、オフィシャルTikTokアカウントが開設され、話題となっている。「SPEEDは、1996年8月にシングル『Body ＆ Soul』でメジャーデビュー。沖縄出身の10代の少女4人で構成され、またたく間にブレークを果たしました。アカウントでは、これまでの名曲やヒット曲のショートMV動画が公開されています。ほかに『SPEED楽曲シェアキャンペーン』として、各種音