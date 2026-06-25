「今回の空白域は（02）〜（05）。ケチャップ数字は、26回ぶりに出た（30）と、16回ぶりの（23）。（30）は昨年12月12日以来の出現で超特濃です。最有力は（25）。2月27日以来、約4カ月間出ていません。（30）と同じく今年の出現が1回の（32）も要注意でしょう」（ロト探偵・工藤氏）4億円超のキャリーオーバーが発生中ですよ！【ロト7 第683回 6/26（金） 予想数字】・01 02 08 15 25 31 32・01 04 06 17 30 32 35・02 04 21