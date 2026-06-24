6月23日、明石家さんまがMCを務めるバラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）が放送された。出演者の軽妙なトークが繰り広げられたが、番組内で女性タレントが舘ひろしの匂いを嗅ぐ場面があり、SNSをざわつかせている。この日は「イケおじ軍団VSズケズケ女子」というテーマで、トークが展開された。「『イケおじ』には、舘さんや内藤剛志さん、元木大介さんらが、『ズケズケ女子』には大久保佳代子さんや王林さん