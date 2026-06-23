薄暗い砂漠の大地を背景に、赤いライトで足元を照らしながら荒野にたたずむ、1台の探査車。こちらは、NASA（アメリカ航空宇宙局）のJPL（ジェット推進研究所）が公開した、次世代探査車（ローバー）のプロトタイプ「ERNEST（アーネスト）」のテスト風景です。【▲ フィールドテストを行うNASAの次世代探査車プロトタイプ「ERNEST」（Credit: NASA/JPL-Caltech）】2026年3月にアメリカ・カリフォルニア州南部のコロラド砂漠で行われ