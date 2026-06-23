コロワイドグループのかっぱ寿司は、6月29日から、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」(発売元：タカラトミー)との「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる!くるま”プレゼントキャンペーン」を開催する。今回登場するのは、氷を入れた発泡スチロールケースに“鯛(たい)”を乗せ、市場を走る運搬車「ターレー(ぴちぴち動く鯛)」。ターレーを走らせ、車輪を動かすと、活きが良い“鯛(たい)”がぴちぴちと上下に躍動。新鮮なお魚を